الإثنين 12 فبراير 2024
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أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الدولة المصرية تتعرض طوال الوقت لحروب فكرية وسياسية

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة، أميرة بهي الدين، إن: "الدولة المصرية تتعرض طوال الوقت لحروب فكرية وسياسية، لكنها دائما ما تكون ثابتة حتى لو على قدم واحدة، لأن وقوع مصر كدولة سيحدث كارثة في الكوكب بأكمله".

وأضافت بهي الدين، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "منذ 30 يونيو 2013، قرر المصريون مواجهة هذه الحروب الفكرية والوقوف على أرض بأقدام ثابتة، فمصر تمتلك أفضل مشروعات ومدن ومؤسسات عمرانية حديثة، بجانب الفنون والتراث والحضارة العريقة".

وواصل: "المصريون شعب عظيم لذلك تمت محاربته في وعيه وهويته، ففي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، اكتشف المصريون مدى الخطورة التي يتعرضون لها، وقرروا التصدي لها بشكل شخصي".

الشاهد حروب فكرية مصر 30 يونيو محمد الباز الإخوان

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