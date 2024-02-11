الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أميرة بهى الدين تكشف لـ"الشاهد" حيثيات قضية التفريق بين نصر حامد أبوزيد وزوجته

أميرة بهى الدين
أميرة بهى الدين

قالت الكاتبة والإعلامية، أميرة بهي الدين، إن محامي الشو كانوا وما زالوا يزعجونها لأنها تحب المحكمة، وتحترمها لأن الناس تشعر بالقهر والعجز وتطرق باب مكتبها لتقول لها أنقذينا.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": أنه تم رفع قضية تفريق بين نصر حامد أبوزيد وزوجته باعتبار أن ما كتبه في كتاباته يعد كفرًا.

وتابعت:"اتعرفت علي الدكتور نصر أبوزيد في ندوة تم دعوتي إليها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأثناء الندوة قال لي أحد أن هناك حرب ضد الدكتور نصر أبوزيد في الجامعة بخصوص كتاب في التجديد للخطاب الديني، وأن هناك حرب ضد الكتاب وبعدها علمت أن رفع عليه دعوي تفريق هو وزوجته باعتبار أن ما كتبه في كتبة وأبحاثه يعد كفر ويستوجب التفريق بينه وبين زوجته المسلمة".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

 

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