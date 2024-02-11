أستاذ علاقات دولية: تفاقم الصراع في فلسطين ينذر بحرب عالمية ثالثة (فيديو)

علقت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، على تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن بيان وزارة الخارجية حول اعتزام اسرائيل القيام بعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة كان ردا حاسما لكل الخيارات المطروحة.

وأضافت أن تفاقم الصراع في فلسطين ينذر بحرب عالمية ثالثة، موضحًا أن مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة وتحذر من عواقبها.

وأشارت إلى أن مصر طالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية.