الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد يوضح تأثير الحرب فى غزة على الاقتصاد العالمى (فيديو)

غزة
غزة

كشف الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن كريستالينا غورغييفا، مدير صندوق النقد، متفائلة إزاء المستقبل الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين.

 

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي  قد خفض النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 80% من أكتوبر حتى ديسمبر، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعكس هذا التدهور في الأحوال الاقتصادية.

وأشار إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي ومع تصاعد الأحداث هذه الحرب تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بجانب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

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