حسن مكاوى لـ"الشاهد": ثقافة الكم تغلبت على الكيف فى مجال الدراسة بالإعلام

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن اختيار خريجي الإعلام للعمل في المجال يتم وفق أسس غير موضوعية.

وأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على أستاذ الاعلام أن يشارك مع المجتمع العملي وليس الانعزال أكاديميا.

وأشار إلى أن ثقافة الكم تغلبت علي الكيف في مجال الدراسة بالاعلام، موضحًا أن البعثات الطلابية للخارج تسهم في اكتساب مزيد من الخبرات.

وتابع: "الأستاذ ليس فقط مكتب ومراجع وانغلاق علي الذات في برج عالٍ ولكن لابد أن يكون محتكا بالمجتمع، فأستاذ الاعلام في تطور حقيقي ولابد أن يشارك في ندوات ومؤتمرات بجانب حقل العمل الفعلي، وليس فقط في الأمور الأكاديمية فيأتي تميزه من اكتساب الخبرات والقدرات ليكون على إلمام كبير بما يحدث في السوق نفسه، بمواصفاته ومهاراته، ونسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس لا يهتم بهذه الجزئية ويقتصر دوره على عملية التدريس للطلاب".

برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.