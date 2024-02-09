الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مسافة السكة".. مصر منذ اللحظات الأولى حذرت من كارثة إنسانية فى غزة

غزة
غزة

استعرض فيلم "مسافة السكة" والذي بثته فضائية "إكسترا نيوز"، من إنتاج وثائقيات قطاع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جهود الدولة المصرية في دعم أهالينا في قطاع غزة.

وعرض الفيلم مشاهد للدمار الذي حل بقطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، كما عرض مشاهد للشهداء وحزن الأهالي عليهم.

منذ اللحظة الأولى وقفت مصر متأهبة للحالة التي تراها تتطور سريعًا وتنذر بكارثة إنسانية صعبة، والمصريون احتشدوا واصطفوا لدعم إخوانهم في فلسطين، فضلًا عن الجهود الدبلوماسية لإدخال المساعدات عبر معبر رفح من خلال قوافل المساعدات الطبية والإغاثية.

يوثق الفيلم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على مساندة الشعب الفلسطيني في الأزمة الإنسانية التي يواجهها حاليًا.

وأشار الفيلم إلى موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلى وحرصها على منع كافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من طعام ووقود وماء وأدوية.

وأوضح الفيلم المعاناة التي يواجهها أهل غزة بسبب القصف المكثف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والنزوح إلى مناطق آمنة وانعدام أبسط سبل الحياة وتخوفهم من تفشي الأمراض والأوبئة.

غزة مسافة السكة

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