وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل طرح "رأس جميلة" للاستثمار

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المصري، تفاصيل التخطيط لطرح أرض "رأس جميلة" بشرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة على المستثمرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "نسعى لاختيار النموذج المناسب للاستثمار في أرض رأس جميلة".

وذكر أنه مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وستتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفةن وبينها وزارة الإسكان.

وتابع: "نسعى لتحقيق حاجة مميزة.. ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة، وبحث النموذج المناسب للاستثمار في هذه المنطقة، ونجري دراسة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، ونفكر في تحقيق تكامل بينهما".