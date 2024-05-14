بعد فشل محاولات لقجع.. تطورات أزمة الشيبى وحسين الشحات

رفضت إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب فكرة التراجع عن مساندة ودعم حسين الشحات لاعب الفريق الأول خلال أزمته القائمة مع المغربى محمد الشيبى الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

وأكدت إدارة القلعة الحمراء أنها لا تدافع عن الخطأ ولكن فى الوقت ذاته تعرض الشحات للعقوبة مرتين الأولى من النادى بخصم 500 ألف جنيه جنيه من مستحقاته والثانية من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية وبالتالي ليس منطقيا تعرضه للتهديد بعقوبة أخرى.

وفرضت الإدارة الحمراء حظرا إعلاميا على حسين الشحات وطلبت منه عدم التصريح بأي شكل ولو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي عن الموقف.

وأضافت إدارة الأهلي أن الأمور واضحة بأن ما حدث قضية رياضية بحته وطبقا للوائح النظام الأساسي للاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم لا يجوز اللجوء للقضاء المدني في شأن رياضي.

وأوضحت أنهم مستعدون تماما للذهاب لأبعد مدى وينتظرون اجتماع لجنة الانضباط المزمعة إقامته الأحد القادم انتظارا لقرارهم.

وشددت على أنه حال صدور قرار أيا كان سيتم الاستئناف عليه أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ولكن حال تأجيل الأمر فسوف يبدأ درجات التصعيد.

إدارة الأهلي جهزت ملفا مترجما لأزمة الشحات والشيبي

وقالت إدارة القلعة الحمراء، إن هناك ملفا كاملا تم تجهيزه وترجمته يحوي العديد من الملفات ومرفقات الفيديو تمهيدا لتقديم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية بسبب اللجوء للقضاء المدني.

وكشف مصدر مسئول أن تدخل الشخصيات الكبرى في المجال الرياضي مثل فوزي لقجع ورضا سليم لاعب الأهلي، يعكس أهمية القضية وحاجة الأطراف إلى التوصل إلى حل سريع وودي إذا تم التوصل إلى صلح بين اللاعبين فسيكون ذلك خطوة إيجابية لإنهاء النزاع وتجنب المزيد من التوتر والمشاكل.

وأضاف المصدر، أنه بالرغم من عدم البت حتى الآن فى الأزمة، إلا أن اتحاد الكرة حصل على رد من الفيفا بأن هذه القضية شأن داخلى وبالتالى لم يجد جديد فى شكوى الأهلى ضد الشيبى فى لجنة الانضباط، مشيرا إلى توتر العلاقة بين مسئولى الأهلي واللجنة مسبقا.

وأشار إلى أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق، تدخل من أجل إنهاء الأزمة بين حسين الشحات والشيبي وأن المسألة كانت تسير في الطريق الصحيح والشحات كان ليس لديه مانع ولكن النادي الأهلي فضل التمسك بالمسار القانوني وحل المشكلة عن طريق اللوائح.