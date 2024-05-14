شوبير يكشف حقيقة تدخل أبو ريدة ولقجع فى أزمة الشحات والشيبى «فيديو»

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تفاصيل الأزمة المثارة في الفترة الأخيرة بشأن قضية حسين الشحات جناح الأهلى ومحمد الشيبى، ظهير نادي بيراميدز.

شوبير يكشف مفاجأة بشأن أزمة الشحات والشيبي

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء: "أنا أريد الإصلاح إن استطعت، أمس تحدثت مع هاني أبو ريدة في مكالمة مطولة، وقلت له لما لا تتدخل في هذه الأزمة وتحلها".

وأضاف: "الحقيقة كانت هناك مفاجآت في ردوده، أنا أعرف مدى عمق علاقته بـ"فوزي لقجع" رئيس الجامعة المغربية، وقلت له لماذا لا تتدخل؟ رد علي ومن قال لك أنني لا أتدخل؟".

وواصل شوبير:" أبو ريدة تواصل بالفعل مع لقجع، وكنا قريبين من انتهاء الأزمة بشكل ودي، وحسين الشحات لم يكن عنده مشكلة في إنهاء الأزمة بأي طريقة".

وأكمل:" الثنائي تواصل مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لكن حدثت بعض التصريحات دفعت مسئولو المارد الأحمر، لتغيير موقفهم وتمسكهم باللائحة وتطبيق القانون على الجميع".

وأردف: "عقب تمسك الأهلي بتطبيق اللائحة، تم إغلاق كافة طرق الحل الودي بين الطرفين، في ظل تمسك كل طرف برأيه وأن تكون اللائحة هي الطرف الأساسي في إنهاء الأزمة".

وأختتم قائلا: "ما أعرفه أن فوزي لقجع من أشد المحبين والمعجبين بمصر والرياضة والعمل العام".

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة الشحات والشيبى، ترجع إلى شهر يوليو من العام الماضي، بمسابقة الدوري نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، عندما حدث تشابك بالأيدي بين اللاعبين في نهاية المباراة، وصل لحد قيام جناح المارد الأحمر، بصفع ظهير بيراميدز على وجهه.

ومن جانب آخر، استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، على حفظ شكوى الأهلي ولاعبه الشحات ضد المغربي الشيبى، ظهير بيراميدز، لقيامه بتقديم شكوى ضد جناح المارد الأحمر، لدى المحاكم المدنية.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الشيبى لمعاقبته للجوئه للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات لاعب وسط المارد الأحمر.

ورفضت لجنة الانضباط إصدار أي عقوبة ضد الشيبى، وأخطرت اتحاد الكرة بأنها بصدد إصدار قرار بحفظ الشكوى، خاصة بعد وصول إخطار من الاتحاد الدولي “فيفا”، بأن أزمة الشحات والشيبي أمر داخلي، ولا يخص الاتحاد الدولي، وهو ما جعل لجنة الانضباط تستقر على حفظ الشكوى، خاصة أنها لا ترى أي مشكلة في لجوء الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع الشحات.