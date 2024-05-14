شوبير: إيقاف محمد الشيبى وتغليظ عقوبة الشحات «فيديو»

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن العقوبة القانونية المنتظرة ضد حسين الشحات جناح النادي الأهلي ومحمد الشيبى لاعب بيراميدز، على خلفية اعتداء الأول على الأخير وصفعه بالقلم على وجهه.

شوبير: إيقاف الشيبي وتغليظ عقوبة الشحات «فيديو»

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء: "الأهلي متمسك بتطبق اللائحة، الرد الذي جاء من الفيفا والذي استندت إليه لجنة الانضباط أن هذا شأن داخلي".

وأضاف: "ما هو الشأن الداخلي؟ هو أن اتحاد الكرة رد على الأهلي قبل ذلك وقال له إن في خطأ من اللاعب إنه لجأ للمحاكم المدنية".

وواصل شوبير: "عندما سألت، أحد القانويين، قالوا لي العقوبة التي صدرت ضد الشحات هي عقوبة مخففة جدًا، وكان لا بد أن تكون أقوى من ذلك بكثير لأن هذا استفز محمد الشيبي".

وأكمل: "بالنسبة لعقوبة الشيبي، هي إيقاف اللاعب لحين التنازل عن القضية، وهذا وفقًا للائحة، أما اللجوء للجنة الانضباط فقيل لي إن اتحاد الكرة لم يكن موفقًا عندما أسند الأمر للجنة الانضباط".

واختتم: "هذا ما قيل لي من مصادر قانونية مسؤولة، سنرى ماذا سيحدث في الفترة القادمة، ولو أن العنوان خناقة".

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة الشحات والشيبي، ترجع إلى شهر يوليو من العام الماضي، بمسابقة الدوري نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، عندما حدث تشابك بالأيدي بين اللاعبين في نهاية المباراة، وصل لحد قيام جناح المارد الأحمر، بصفع ظهير بيراميدز على وجهه.

ومن جانب آخر، استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، على حفظ شكوى الأهلي ولاعبه الشحات ضد المغربي محمد الشيبي، ظهير بيراميدز، لقيامه بتقديم شكوى ضد جناح المارد الأحمر، لدى المحاكم المدنية.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الشيبي لمعاقبته للجوئه للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات لاعب وسط المارد الأحمر.

ورفضت لجنة الانضباط إصدار أي عقوبة ضد الشيبي، وأخطرت اتحاد الكرة بأنها بصدد إصدار قرار بحفظ الشكوى، خاصة بعد وصول إخطار من الاتحاد الدولي فيفا بأن أزمة الشحات والشيبي أمر داخلي، ولا يخص الاتحاد الدولي، وهو ما جعل لجنة الانضباط تستقر على حفظ الشكوى، خاصة أنها لا ترى أي مشكلة في لجوء الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع الشحات.