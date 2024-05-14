شادى محمد: عداوة الأهلى وبيراميدز سبب العند فى أزمة الشيبى وحسين الشحات

علق شادى محمد قائد النادي الأهلى الأسبق، على تطورات أزمة حسين الشحات لاعب المارد الأحمر، والمغربي محمد الشيبى ظهير نادي بيراميدز، على خليفة الأزمة التي نشبت بين الطرفين، خلال مباراة الأهلى وبيراميدز، نهاية الموسم الماضي واعتداء الأول على الأخير.

وقال قائد الأهلى السابق خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" هناك حالة من العداوة بين مسؤولي الأهلى وبيراميدز".

شادى محمد: العداوة بين الأهلى وبيراميدز تنذر بكارثة

وأضاف:" هذه العداوة تحولت للاعبين ثم المدرجات وهذا ما ينذر بكارثة كبيرة، هناك كوكتيل غريب يطفو على سطح الرياضة المصرية".

وواصل شادى محمد:" أحنا في عصر كل من هب ودب بيتكلم في أي حاجة، الواحد بيتكلم في السياسية وبعدين في الرياضة ويدخل على الاقتصاد ويختم كلامه بالحديث عن الفاكهة".

وأردف:" إيه اللي بيحصل ده مصر كبيرة على كافة الأصعدة وما يحدث حاليًا شيء مخزي، أزمة محمد الشيبى وحسين الشحات سيسدل الستار عليها خلال الأيام المقبلة".

وأشار قائد المارد الأحمر الأسبق إلى أن ما يحدث حاليًا هو حالة من العناد فقط، وكان يجب تدخل من العقلاء سواء من إدارة الناديين واتحاد الكرة ورابطة الأندية، قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى ساحات المحاكم.