الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شادى محمد: عداوة الأهلى وبيراميدز سبب العند فى أزمة الشيبى وحسين الشحات

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

علق شادى محمد قائد النادي الأهلى الأسبق، على تطورات أزمة حسين الشحات لاعب المارد الأحمر، والمغربي محمد الشيبى ظهير نادي بيراميدز، على خليفة الأزمة التي نشبت بين الطرفين، خلال مباراة الأهلى وبيراميدز، نهاية الموسم الماضي واعتداء الأول على الأخير.

وقال قائد الأهلى السابق خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" هناك حالة من العداوة بين مسؤولي الأهلى وبيراميدز".

شادى محمد: العداوة بين الأهلى وبيراميدز تنذر بكارثة

وأضاف:" هذه العداوة تحولت للاعبين ثم المدرجات وهذا ما ينذر بكارثة كبيرة، هناك كوكتيل غريب يطفو على سطح الرياضة المصرية".

وواصل شادى محمد:" أحنا في عصر كل من هب ودب بيتكلم في أي حاجة، الواحد بيتكلم في السياسية وبعدين في الرياضة ويدخل على الاقتصاد ويختم كلامه بالحديث عن الفاكهة".

وأردف:" إيه اللي بيحصل ده مصر كبيرة على كافة الأصعدة وما يحدث حاليًا شيء مخزي، أزمة محمد الشيبى وحسين الشحات سيسدل الستار عليها خلال الأيام المقبلة".

وأشار قائد المارد الأحمر الأسبق إلى أن ما يحدث حاليًا هو حالة من العناد فقط، وكان يجب تدخل من العقلاء سواء من إدارة الناديين واتحاد الكرة ورابطة الأندية، قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى ساحات المحاكم.

شادي محمد الاهلى الشحات الشيبي بيراميدز

مواد متعلقة

30 مايو.. الحكم على حسين الشحات في قضية إهانة الشيبي

بعد الحديث عن حل الأزمة مع "الشحات" وديًا.. محامى محمد الشيبى يفجّر مفاجأة

دفاع حسين الشحات يستعين بـ"زين الدين زيدان" لتبرئته من ضرب "الشيبي"

محامى الشحات للمحكمة: ما فعله موكلى رد فعل على إهانة "الشيبى" لجماهير الأهلى

الأكثر قراءة

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن حُرِّفت ونحاول تأجيل "عملية" مرموش

رحيل مفاجئ لطبيب شاب بالمنوفية.. صدمة لجامعته وأسرته

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية