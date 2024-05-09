بعد الحديث عن حل الأزمة مع "الشحات" وديًا.. محامى محمد الشيبى يفجّر مفاجأة

قال هاني بكري، محامي محمد الشيبي، إن "حسين الشحات أهان موكلي أمام كل العالم، ومنهم بناته، كما أن والدته تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، عقب تعرض نجلها للسب والضرب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأضاف محامي الشيبي، أمام المحكمة: "موكلي تعرض للترويع والرعب، ولا يقدر على مواجهة اللاعب حسين الشحات في أي مباراة مرة أخرى، وليس فقط أطالب بتوقيع نص المادة 88 ونص المادة 242 وحكم محكمة النقض، متابعًا: "نُطالب بالعقوبة المنصوص عليها؛ بالحبس 3 سنوات للمتهم، على ارتكابه الجرم في حق موكلي".

فيديوهات إثبات لواقعة الضرب

وتقدم محامي اللاعب محمد الشيبي بحافظة مستندات إلى هيئة المحكمة تحوي 3 فيديوهات، الأول فيديو الواقعة وضرب المجني عليه أمام العالم كله، والثاني فيديو وواقعة السوبر، وكذلك فيديو من برنامج رامز جلال، ومذكرة دفاع عن المجني عليه اللاعب الدولي محمد الشيبي.

ورد محامي الشيبي على بيان نادي الأهلي، بشأن لجوء اللاعب لمحاكم مدنية، مشيرًا أمام هيئة المحكمة إلى أن "لوائح فيفا لا تمنع من لجوء أي شخص إلى القضاء المدني، وأعطت الحرية للسلطات المحلية في نظر الدعاوى الجنائية التي تحدث في الملاعب".

وأضاف أن لجنة الانضباط التي يترأسها المستشار محمد شيرين فهمي، خاطبت فيفا للاستفسار عن لجوء أحد أطراف اللعبة إلى القضاء، ولم يقبل أي ضغوط بإيقاف اللاعب محمد الشيبي؛ بسبب اللجوء للقضاء المدنى، مؤكدًا عدم رغبة موكله في التصالح مع حسين الشحات.