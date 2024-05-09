الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد الحديث عن حل الأزمة مع "الشحات" وديًا.. محامى محمد الشيبى يفجّر مفاجأة

هاني بكري محامي محمد
هاني بكري محامي محمد الشيبي

قال هاني بكري، محامي محمد الشيبي، إن "حسين الشحات أهان موكلي أمام كل العالم، ومنهم بناته، كما أن والدته تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، عقب تعرض نجلها للسب والضرب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأضاف محامي الشيبي، أمام المحكمة: "موكلي تعرض للترويع والرعب، ولا يقدر على مواجهة اللاعب حسين الشحات في أي مباراة مرة أخرى، وليس فقط أطالب بتوقيع نص المادة 88 ونص المادة 242 وحكم محكمة النقض، متابعًا: "نُطالب بالعقوبة المنصوص عليها؛ بالحبس 3 سنوات للمتهم، على ارتكابه الجرم في حق موكلي".

فيديوهات إثبات لواقعة الضرب

وتقدم محامي اللاعب محمد الشيبي بحافظة مستندات إلى هيئة المحكمة تحوي 3 فيديوهات، الأول فيديو الواقعة وضرب المجني عليه أمام العالم كله، والثاني فيديو وواقعة السوبر، وكذلك فيديو من برنامج رامز جلال، ومذكرة دفاع عن المجني عليه اللاعب الدولي محمد الشيبي.

ورد محامي الشيبي على بيان نادي الأهلي، بشأن لجوء اللاعب لمحاكم مدنية، مشيرًا أمام هيئة المحكمة إلى أن "لوائح فيفا لا تمنع من لجوء أي شخص إلى القضاء المدني، وأعطت الحرية للسلطات المحلية في نظر الدعاوى الجنائية التي تحدث في الملاعب".

وأضاف أن لجنة الانضباط التي يترأسها المستشار محمد شيرين فهمي، خاطبت فيفا للاستفسار عن لجوء أحد أطراف اللعبة إلى القضاء، ولم يقبل أي ضغوط بإيقاف اللاعب محمد الشيبي؛ بسبب اللجوء للقضاء المدنى، مؤكدًا عدم رغبة موكله في التصالح مع حسين الشحات.

محمد الشيبي حسين الشحات الاهلى بيراميدز محامي الشيبي الفيفا

مواد متعلقة

محامى الشحات للمحكمة: ما فعله موكلى رد فعل على إهانة "الشيبى" لجماهير الأهلى

تأجيل محاكمة المتهمين في "فساد التموين"

بدء جلسة محاكمة حسين الشحات فى التعدى على لاعب بيراميدز

انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

تفاصيل إحالة المتهمين بتعدين البيتكوين فى أكتوبر للمحاكمة

بائع يقطع "كف" شاب في المطرية.. والنيابة تأمر بدفنها

تناولت قطعة حشيش.. إحالة أب تسبب في إصابة رضيعته بتسمم إلى المحاكمة

تأجيل محاكمة مضيفة طيران بتهمة إنهاء حياة ابنتها فى الرحاب

الأكثر قراءة

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

دفاع حسين الشحات يستعين بـ"زين الدين زيدان" لتبرئته من ضرب "الشيبي"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

بعد الحديث عن حل الأزمة مع "الشحات" وديًا.. محامى محمد الشيبى يفجّر مفاجأة

أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

محامى الشحات للمحكمة: ما فعله موكلى رد فعل على إهانة "الشيبى" لجماهير الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تؤكد التزامها بموافقتها على ورقة الوسطاء رغم اقتحام إسرائيل لرفح

إسرائيل: تهديد بايدن بوقف الأسلحة "مخيب للآمال"

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة