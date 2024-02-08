خالد الجندى: قرارات الرئيس السيسى جبرت خاطر الناس

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، على قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي جبر خاطر الناس بقرارات أمس.

وأضاف أن القرارات جاءت في ليلة الإسراء والمعراج، موضحًا أن الإسراء والمعراج عبارة عن رحلة جبر الخاطر للنبي عليه الصلاة والسلام.

وتابع: "أعتقد أنه لن يختلف اثنان فيما سمعناه وشهدته مصر، أمس، لأنه مثال لجبر الخاطر بحزمة من القرارات للرئيس السيسي".