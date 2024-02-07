جيش الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس لملاحقة أحد قادة كتائب شهداء الأقصى

أفادت معلومات أولية عن ملاحقة جيش الاحتلال لأحد قادة كتائب شهداء الأقصى في مخيم نور شمس، حسبما جاء في نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "الغد".

استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية ومقتل من بداخلها وإحراقها غربي خان يونس

وكانت حركة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، قد أعلنت عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية ومقتل من بداخلها وإحراقها غربي خان يونس.

ودارت اشتباكات عنيفة عقب اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي، مخيمي الفارعة جنوب طوباس ونور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.