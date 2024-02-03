السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار مرتبط بقيمة الدولار

الدواجن
الدواجن

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه لم يتم التعلم من الأزمة التي حدثت في سوق الدواجن في بداية عام 2023، وخروج الكثير من المربين من المنظومة الخاصة بتربية الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الكثير من المربين تراجعوا عن تربية الدواجن قبل رمضان 2024، الذي يشهد طلبًا أكبر وبنسبة تصل لـ25% على الشراء.

ولفت إلى أن الكثير من المربين في حالة خوف شديد بعد الارتفاعات الكبيرة في مستلزمات الإنتاج، فسعر العلف وصل لـ32 ألف جنيه، والذرة ارتفع سعرها، ولذلك أسعار الدواجن والبيض ترتفع، مشيرًا إلى أن سعر الدولار له تأثير كبير على أسعار الدواجن.

مواد متعلقة

رمضان عبدالمعز: الله سائل كل إنسان يوم القيامة عما استرعاه

رمضان عبدالمعز: المرأة مسئولة فى بيت زوجها عن تدبير الأمور المنزلية

رمضان عبدالمعز: هذا أجمل ما قِيل فى جبر الخواطر

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": أنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها سياسية استعمارية وليست دينية

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدى المجتمع لرفع معدل الادخار

إبراهيم درويش: الدولة لم تغفل شبرا واحدا عن أرضها من خطة التنمية الشاملة

جمال رائف: تطوير البنية التحتية بالصعيد أعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى

الكشكي: تواجد الكُتاب الشباب بالنسخة 55 لمعرض الكتاب يؤكد الوعي

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

500 جنيه تراجعا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3650 جنيها للجرام

عاجل.. متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»