رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار مرتبط بقيمة الدولار

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه لم يتم التعلم من الأزمة التي حدثت في سوق الدواجن في بداية عام 2023، وخروج الكثير من المربين من المنظومة الخاصة بتربية الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الكثير من المربين تراجعوا عن تربية الدواجن قبل رمضان 2024، الذي يشهد طلبًا أكبر وبنسبة تصل لـ25% على الشراء.

ولفت إلى أن الكثير من المربين في حالة خوف شديد بعد الارتفاعات الكبيرة في مستلزمات الإنتاج، فسعر العلف وصل لـ32 ألف جنيه، والذرة ارتفع سعرها، ولذلك أسعار الدواجن والبيض ترتفع، مشيرًا إلى أن سعر الدولار له تأثير كبير على أسعار الدواجن.