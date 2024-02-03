جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": أنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها سياسية استعمارية وليست دينية

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنني أنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها سياسية استعمارية وليست دينية.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" :"هذه مقاومة ضد محتل يسعى إلى اقتلاع محتل من أرضه، ونحن لدينا في التراث نتحدث عن عواد باع أرضه، بمجرد بيع الأرض في حد ذاته هو الاقتلاع، والدين استعدى استدعاء خاطئ لأنه رقص على إيقاع الصهاينة، والصهاينة يطرحوا قضية الدين ليعطيهم مشروعية في الأساس، ولكن الصهيونية مشرع سياسي استعماري في الأساس، ولو نظرت للموضوع بمعيار استراتيجي ستجد أن التاريخ من أيام العظام تحتمس الثاني ورمسيسي خرجوا ليخوضوا معارك للدفاع عن مصر في هضبة الأناضوال وفي شمال سوريا وأخرهم كان السلطان الغوري، الذي خرج ليحارب العثمانيين".

وتابع: "ومعني هذا الكلام أن فلسطين هي خط الدفاع الأول عن مصر وغزة تحديدًا باعتبارها خط تماس أكثر من الصفة الغربية، وكمصري لابد أن أخوص هذا الموقف، وليس معني ذلك أن أسلم لمقولات أن الدين محله الوطن، لا القصية ليست كذلك، لأن الدين أحد روافد ومكونات الشخصية بلا جدال، ولكن حسب السياق في مرحلة ما تكون للدين الصدارة وفي مرحلة آخرى الدين يعود للخلف، وبالتالي أرى أن هناك إعادة انسجام داخلي عالي بهذا الموقف".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.