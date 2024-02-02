السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدى المجتمع لرفع معدل الادخار

الدكتور جودة عبدالخالق
الدكتور جودة عبدالخالق

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنه يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدى المجتمع لرفع معدل الادخار.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "وعندما كنت وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية، لمدة 10 شهور كان من الهيئات التي تتبع الحقيبة التي أتولى قيادة المركز المصري القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا المركز نشأ في الخمسينيات من القرن العشرين وكان القصد منه أن تدرك الهندسة الاجتماعية كيف تكون عشان متدخلش كهرباء في الريف وترجع تشتكي إن القرية لم تعد منتجة".

وتابع: "عشان لما تدخل الكهرباء ومعها التلفزيون الفلاح بدل ما يصلي العشاء وينام هيسهر للفجر، ويفكر في الراديو عشان يعلقه في أذن الحمار، وفي النهاية الترجمة الاقتصادية المباشرة لذلك، أنه بدل ما كان الفلاح يكد ويقدح في الحقل حتي يستريح بعدها، ويستمر في ذلك يوم بعد يوم، فتحت نافذه عريضة وواسعة على اهتمامات أخرى".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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