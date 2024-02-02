الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالخالق لـ"الشاهد": نيلسون مانديلا أدى دور تاريخى وحافظ على كيان مجتمع جنوب أفريقيا

جودة عبدالخالق
جودة عبدالخالق

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن كثير من المقولات وطقوس العبادات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين واليهود.

وأضاف “عبدالخالق”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نيلسون مانديلا أدي دور تاريخيا وحافظ علي كيان مجتمع جنوب أفريقيا".

وتابع:"" "لابد أن نحي الموقف التاريخي لنيلسون مانديلا، وقال أمام الأمم المتحدة انه لم يأتي لينتقم، ورفض أن يكون رئيس لجنوب أفريقيا مدى الحياة وطالب بدخول عناصر جديدة، رغم أنه أدى دور تاريخي وحافظ على كيان مجتمع جنوب أفريقيا متماسك بكل مكوناته، وقدم شخصيات جديدة لإدارة الدولة".

وأكمل: "لذلك التنوع الحيوي هو عمود أساسي لهذه العملية، من خلال وجود الشجرة الكبيرة وشجرة أخري تتسلق عليها، وكذلك حيوان يساند حيوان أخري، وهذا يؤدي إلى التوازن البيئي، وفي القرآن الكريم يقول ولو دفع الله بعضهم لبعض لفسدت الأرض، وكذلك أشرت لعوامل سياسية من 1948 إلى 1973 وبعدها الانفتاح، وبعد ذلك هناك علاقة جدلية بين الداخل والخارج وتأثيرها علي التنوع".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور".

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