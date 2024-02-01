الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كلينك لـ"القاهرة الإخبارية": هجوم قاعدة التنف تصعيد واضح ضد القوات الأمريكية

هينو كلينك
هينو كلينك

أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق هينو كلينك، أن هجوم قاعدة التنف تصعيد واضح وصارخ العنف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف كلينك، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج "عين على أمريكا" عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فقدان 3 جنود بالإضافة إلى عشرات الجرحى في الأردن في بلد لم يتعرض لهجوم في الأشهر الأخيرة من قبل القوات التابعة لإيران يعد تصعيدا، سواء من حيث الحجم أو النطاق".

وتابع: "سيتعين على الولايات المتحدة أن ترد بقوة، ومن رأيي ان إدارة بايدن حاولت جاهدة للغاية عدم التصعيد، وما لدينا مثال آخر على فشل الردع، لقد فشلت الولايات المتحدة في ردع وكلاء إيران، سواء في العراق أو لبنان أو اليمن عن ضرب أمريكا وأصدقائها وحلفائها والدول التي ليس لها أي علاقة على الإطلاق بأي صراع في الشرق الأوسط من خلال تهديد الشحن التجاري في البحر الأحمر، والشرق الاوسط كله يشتعل الآن، ويبدو وكان هذه الحرائق تشعلها إيران".  

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