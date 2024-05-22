نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

أجرت شبكة "سي إن إن" مقابلة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتطرق إلى قضية "اليوم التالي" بغزة، قائلا "لا أنوي إعادة التوطين في غزة، بعض أنصاري ليسوا سعداء بهذا، لكنني قلت طوال الوقت إننا لن نستقر هناك مرة أخرى".

وأضاف: "هزيمة حماس هي الأهم، وبعد ذلك - يجب أن يكون هناك حكم مدني لسكان غزة بإشراف الدول العربية".

وقال في "اليوم التالي": إذا كان هناك من يريد منا أن نضع السلطة الفلسطينية هناك والتي لا تزال تعلم الأطفال على كراهية إسرائيل - هذا حقهم، لكن هذا ليس موقفي".