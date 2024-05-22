الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

رئيس حكومة الاحتلال
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أجرت شبكة "سي إن إن" مقابلة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتطرق إلى قضية "اليوم التالي" بغزة، قائلا "لا أنوي إعادة التوطين في غزة، بعض أنصاري ليسوا سعداء بهذا، لكنني قلت طوال الوقت إننا لن نستقر هناك مرة أخرى".

 

وأضاف: "هزيمة حماس هي الأهم، وبعد ذلك - يجب أن يكون هناك حكم مدني لسكان غزة بإشراف الدول العربية".

 

وقال في "اليوم التالي":  إذا كان هناك من يريد منا أن نضع السلطة الفلسطينية هناك والتي لا تزال تعلم الأطفال على كراهية إسرائيل - هذا حقهم، لكن هذا ليس موقفي".

الأكثر قراءة

عاجل.. إكسترا نيوز: قصف شديد من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء فى جنين الفلسطينية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى عنيف فى محيط مسجد الأنصار جنوب رفح (فيديو)

عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى