رضا فرحات: المرحلة الثانية للحوار الوطنى ستساهم فى معالجة التحديات الاقتصادية

علق الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، على جلسات الحوار الوطني بشأن الأزمة الاقتصادية.

وقال رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن المرحلة الثانية للحوار الوطني ستساهم فى معالجة التحديات الاقتصادية، وستكون أكثر شمولًا.

وأضاف أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستبدأ فورا وستركز على قضايا الاقتصاد للتوصل لتوصيات محددة ترفع للرئيس السيسي.

وأشار رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنه استجابة لدعوة الرئيس السيسي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بدء المرحلة الثانية بقضايا الاقتصاد.