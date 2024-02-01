الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جابر القرموطي: هناك تغييرات قادمة في الحكومة.. وكل دول العالم بها مشكلات

جابر القرموطي
جابر القرموطي

علق الإعلامي جابر القرموطي، على اجتماع لجنة السياسات المالية من البنك المركزي.

وقال خلال تقديم برنامجه " مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، إن الإعلام المصري لا يتجاهل المشاكل المصرية، ولا أحد يصدر للمواطن المصري أن مصر لا تعاني من مشاكل، والجميع يعترف بوجود مشاكل وأزمات، منها أزمة سعر الصرف والدولار، والرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عنها، والدولة تعمل بقوة على تلك المشاكل. 

وأضاف أن مصر واجهت العديد من التحديات والمشاكل، والله سبحانه وتعالى وفق مصر في المرور من النفق الأسود التي كانت تمر منه، "المشاكل اللي مصر فيها هتتظبط وهتتحل زيها زي غيرها، لأن مصر فيها دولة ومؤسسات وحكومة".

وتابع أن هناك تغييرات قادمة في الحكومة المصرية، والجميع يعمل على حل المشاكل، وكل دول العالم بها مشاكل، لافتا إلى أن مصر ليست هي من افتعلت أزمة البحر الأحمر، موضحا أن قناة السويس ستتاثر بحوالي 500 مليون دولار من أزمة الحوثيين في البحر الأحمر. 

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