حسين هريدى: قرارات محكمة العدل ضد إسرائيل قوة دفع كبيرة للقضية الفلسطينية

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي ضد إسرائيل ومطالبتهم لدولة الاحتلال بتقديم تقرير من إسرائيل عن التدابير التي اتخذتها للحيلولة دون وقوع أعمال إبادة جماعية قوة دفع كبيرة لنضال الشعب الفلسطيني.

وأضاف حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي، أن عقد مجلس الأمن جلسة لبحث قرارات محكمة العدل الدولية قوة دفع كبيرة للقضية الفلسطينية وهي قوة دفع معنوية وسياسية ولكن مما لا شك فيه ستترك آثارا عن الرأي العام في إسرائيلي الدولي، مؤكدا أن الغالبية العظمى من أوروبا والعالم تتعاطف مع الشعب الفلسطيني.

وأشار حسين هريدي، إلى أن هناك تطورا على الساحة والرئيس الأمريكي كان يلقي كلمة في تجمع انتخابي وتحدث عن التزام إدارته وأمريكا بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، كما أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوم بعمل مناورات للتحايل على الوضع في غزة والسيطرة على القطاع.