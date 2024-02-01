رانيا يحيى لـ"الشاهد": المرآة المصرية "محظوظة" في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن الفنانين كان لهم دور كبير في حرب أكتوبر 1973.

وأكدت "يحيى"، خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": تمكين المرآة في عهد الرئيس السيسي لم يكن موجود من قبل بهذا القدر".

وتابعت:"أري أننا محظوظين والست المصرية محظوظة لتعيش هذ الفترة برغم كل الصعوبات التي تمر بها الدولة إلا أن هناك خطوات جاده جدًا تم السير فيها في السنوات الماضية في ملف المرآة، ومنذ تولي الرئيس السيسي للحكم وهناك تغير علي الأرض حاصل بدون شعارات ومن خلال أرقام، وتولي المرآه لوظائف لم تتولها من قبل، مثل مستشار الرئيس للأمن القومي وهو منصب شديد الحساسية، إلا أنه الرئيس السيسي أولي هذا المنصب للسفيرة فايزة أبوالنجا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.