الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج على لـ"الشاهد": مصر صبغت الحضارات المختلفة برؤيتها وإعادة إنتاجها

الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج علي

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الحضارة المصرية صبغت الحضارات المختلفة برؤيتها وإعادة إنتاجها.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مصر أقدم مربع في التاريخ باعتبارها الدولة الوحيدة التي احتفظت بحدودها عبر التاريخ".

وتابع: "في موكب المومياوات اللحظة الذي تم تنوير فيها المسلة الموجودة في ميدان التحرير، وإشاع النور علي كل ما حولها، هي دي الحضارة المصرية تمتص كل ما حولها وتأخذ الاشعاع وتجمعها وتصبغها برؤيتها وتعيد انتاجها لتنور الفضاء كله، هي دي الشخصية المصرية، علي مدار التاريخ".

برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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