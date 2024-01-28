الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيثم الحاج علي لـ"الشاهد": مسلسل أرابيسك يعبر عن الهوية المصرية

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

وثق الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، شهادته على الشخصية المصرية والعقل المصري خلال السنوات الماضية.

وقال الحاج، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مسلسل أرابيسك يعبر عن الهوية المصرية بانتماءاتها المختلفة.

وتابع: "الحقيقة أن أسامة أنور عكاشة وسيد حجاب استطاعوا أن يعبروا عن الحالة المصرية الأصلية بشكل رائع جدًا، والنقطة الأهم في أرابيسك كما طرحه أسامة أنور عكاشة هي فكرة الهوية المصرية، وانتماءاتها المختلفة، وطبقاتها وتراكمتها، نحن بلد عميق جدًا في التاريخ وهويتنا مبنية عبر هذا الجدر، وكل طبقة من طبقات الأرض تعطي لهذا الجدر مذاق وشكل معين للهوية المصرية، وكل هذا يظهر على السطح في تصرفات ولغة وعماره، وفنون، وعادات وتقاليد واحتفالات، وكل هذا يجمع الميكس المعقد والبسيط جدًا والذي يظهر في الشخصية المصرية في اللحظة الحالية".

برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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