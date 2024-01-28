الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاد الحرازين: هناك رؤية وموقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

علق الدكتور  جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على اجتماع وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره السعودي بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك رؤية وموقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن ذلك ظهر جليًا في التواقف بين الموقف المصري والسعودي من خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم.

وأشار إلى أن هذا الأمر يدل على تواجد توافق عربي اتجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ووقف التصعيد في قطاع غزة، أمام حالة التعنت التي يبديها الاحتلال الإسرائيلي فضلًا عن ما يجري على أرض الواقع من حرب إبادة جماعية.

اكسترا نيوز غزة القضية الفلسطينية سامح شكري جهاد الحرازين

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