جيش الاحتلال: تعزيز الفرقة العسكرية الموجودة فى خان يونس بلواء احتياط 646

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه سيتم تعزيز الفرقة العسكرية الموجودة في خان يونس بلواء احتياط 646 في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنه تم استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "RPG"، في حي الأمل وجورة العقاد غربي خان يونس.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن صواريخ "حزب الله" على مستوطنة "كريات شمونة" سقطت في منطقة عسكرية إسرائيلية وليس داخل المدينة.