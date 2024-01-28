فرنسا تعلق مساعداتها لـ"أونروا" فى الربع الأول من 2024

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن فرنسا تعلق مساعداتها لـ"أونروا" في الربع الأول من 2024.

9 دول تعلق تمويلها لـ"أونروا"

وكانت قد علقت 9 دول تمويل "أونروا" عقب مزاعم عن مشاركة عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأعلنت ألمانيا، أمس السبت، عن تعليق تمويل "أونروا"، وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد.