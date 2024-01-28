مراسل "القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى سيطر على أجزاء كبيرة بالخرطوم

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما يجري في السودان هو توسيع الجيش السوداني سيطرته على الكثير من المدن الخاصة بميليشيا الدعم السريع.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن الجيش اتجه إلى استراتيجية جديدة تتمثل في الهجوم على مواقع لميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني بدأ في السيطرة على أجزاء كبيرة من العاصمة السودانية الخرطوم.

ونوه "إبراهيم" إلى أن الأوضاع ملتهبة في العاصمة الخرطوم، خاصة بمنطقة "الخرطوم بحري"، بالإضافة إلى سيطرة الجيش على شوارع رئيسية ومهمة، الأمر الذي يساهم في ضعف ميليشيا الدعم السريع بالعاصمة السودانية.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الأوضاع صعبة على المواطنين، فكلما اشتدت المواجهات تشتد الصعوبة والآلام على الشعب السوداني.