الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل الهجوم على كنيسة إيطالية بتركيا

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل الهجوم المسلح على إحدى الكنائس في إسطنبول، حيث أكدت الشرطة التركية مقتل شخص.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن شخصين ملثمين هاجما كنيسة سانت ماريا، مشيرًا إلى أن والي إسطنبول أعلن عن أن الهجوم استهدف شخصًا واحدًا ولا يوجد جرحى.

وأضاف أن التحقيقات جارية من أجل القبض على المهاجمين، مؤكدًا أن الشخص الذي تم استهدافه لم يُعرف عنه شيء، حيث إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه مواطن عادي وليس راهبًا في الكنيسة.

القاهرة الإخبارية كنيسة إيطالية تركيا كنيسية سانت ماريا اسطنبول الشرطة التركية

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