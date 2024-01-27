السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماد عبد الله: بعد عام 1967 خرجت أفضل الأفلام والأغانى لحث المصريين على النصر

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، يعتقد البعض أن الشخصية المصرية تدهورت، ولكن الشخصية تظهر وقت الأزمات والتحديات الكبيرة.

 

ونوه "عبد الله" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أي شخص غير قارئ للتاريخ يعتقد أن الشخصية المصرية أنتهت وكانت في الماضي.

 

وأضاف "عبد الله"، أن الرئيس جمال عبد الناصر، قام بثورة من عدد من الشباب بثورة ضد الظلم، ففي عام 1953 دخل لعيك 3 دول، خرج الشعب المصري جميعًا، مؤكدًا أنه في المدرسة بعمر 12 عام تم تدربنا على الأسلحة.

 

وأشار عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، أن الرئيس جمال عبد الناصر، كان أهم أحد لدي بعد أمي وأبي، مشيرًا أن منذ عام 1967 حتى عام 1973، خرجت أفضل الأفلام والأغاني الوطنية.

 

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز جمال عبد الناصر الدكتور حماد عبدالله كلية الفنون التطبيقية

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