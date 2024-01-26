السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق لـ"الشاهد": "بدأت حياتى بـ 5 دولارات"

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إنه بعد حرب 1973، كانت الحياة صعبة على كل المصريين بسبب الحرب، ولكن كان للنصر ثمن غال.

وتابع "عبد الله"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخروج من مصر كان يكلف 5 جنيهات فقط، وهو ما يعادل 15 دولارا.

وأضاف عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق: قرار السفر جاء بالصدفة وبدأت حياتي في إيطاليا بـ5 دولارات، ولكن كنت أمتلك إرادة النجاح.

برنامج "الشاهد" 

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

 

عميد كلية الفنون التطبيقية الشاهد إيطاليا الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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