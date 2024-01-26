حماد عبد الله يروى لـ"الشاهد" كواليس لقائه بالرئيس السادات فى الخارج

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن الرئيس أنور السادات طلب منه الرجوع لمصر، وقال له: "مش هفضل أسقف لوحدي في البلد.. ولازم تنزل مصر وترجعوا تساعدوني"، فأجبته: "مراكز القوة منتشرة في مصر".

وأضاف "عبد الله" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" للدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السادات، بعد نصر أكتوبر بدأ في تجميع العقول المصرية الموجودة في الخارج.

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

برنامج "الشاهد"على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.