حسن سلامة: ما يحدث فى غزة من الممكن أن يحدث فى الضفة الغربية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيستمر لفترة طويلة، قد تمتد لشهور.

وأكد "سلامة"، خلال استضافته ببرنامج "بصراحة"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن ما يحدث في غزة من الممكن أن يحدث في الضفة الغربية وغيرها من المدن الفلسطينية.

إسرائيل لن تستطيع القضاء على المقاومة الفلسطينية

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل لن تستطيع القضاء على المقاومة الفلسطينية، مضيفًا أن الصمود الشعبي في فلسطين كان حائط الصد في وجه العدوان.

وأشار "سلامة"، إلى أنه يجب أن تكون لدى الفلسطينيين أجندة واضحة قبل الجلوس على طاولة المفاوضات السياسية، وأن يكونوا يدًا واحدة، من أجل عدم تكرار ما حدث في غزة.