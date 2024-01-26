الجمعة 26 يناير 2024
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نائبة بالبرلمان الإيطالى لـ"القاهرة الإخبارية": آن الأوان للاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت ستيفانيا أسكاري، النائبة في البرلمان الإيطالي، إنه لا بد من تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتجنب قصف المدنيين.

لا بد من الاعتراف بدولة فلسطين

وأشارت "أسكاري"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أنه على المنظمات الدولية والأممية التدخل من أجل إحلال السلام، ولا بد من الاعتراف بدولة فلسطين.

قرار محكمة العدل الدولية خطوة أولى على الطريق الصحيح

ونوهت النائبة بالبرلمان الإيطالي بأن قرار محكمة العدل الدولية خطوة أولى على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أنه على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت "أسكاري" بضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية الغذائية لقطاع غزة، والعمل على إنقاذ النازحين الذين يعيشون أصعب الأيام في حياتهم.

نائبة بالبرلمان الإيطالي القاهرة الإخبارية فلسطين البرلمان الايطالي قطاع غزة غزة

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