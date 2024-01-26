أول رد من نتنياهو بعد إصدار قرارات محكمة العدل الدولية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في رد على قرارات محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

خطوات إسرائيل غير كافية لإصلاح المخاطر الناجمة عن الإجحاف في حق الفلسطينيين

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت، اليوم، عن أن خطوات إسرائيل غير كافية لإصلاح المخاطر الناجمة عن الإجحاف في حق الفلسطينيين، وأنها تمهل إسرائيل شهرًا لتنفيذ تدابير حماية المدنيين.