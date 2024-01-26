الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول رد من نتنياهو بعد إصدار قرارات محكمة العدل الدولية

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في رد على قرارات محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

 خطوات إسرائيل غير كافية لإصلاح المخاطر الناجمة عن الإجحاف في حق الفلسطينيين

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت، اليوم، عن أن خطوات إسرائيل غير كافية لإصلاح المخاطر الناجمة عن الإجحاف في حق الفلسطينيين، وأنها تمهل إسرائيل شهرًا لتنفيذ تدابير حماية المدنيين.

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