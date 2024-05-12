الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بالدقهلية

جثه
جثه

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث في الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بإخطار من نقطة تأمين مستشفى أجا يفيد بوصول طفل جثة هامدة ادعاء سقوط من علو ووفاته في الحال.

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أجا وتبين وقوع الحادث فى قرية شنشا  التابعه لمركز اجا وسقوط من الدور الثالث  طفل يدعى ابراهيم رزق محمد خمس سنوات ووصول الحالة جثة هامدة ووضعت في ثلاجة مستشفى اجا تحت تصرف النيابة العامة.

عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتسليم الجثمان لذويه لدفنها.

مصرع طفل الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية اجا

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