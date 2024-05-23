إذا غاب محمد عبدالمنعم.. مَن يدافع عن الأهلى فى نهائى إفريقيا؟

وضعت جماهير الأهلى يدها على قلبها بعد شكوى محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول، من آلام فى العضلة الضامة فى مران الفريق مساء أمس الأربعاء، كون عبدالمنعم من العناصر التى تعول عليها جماهير المارد الأحمر كثيرًا لتحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا «الثانية عشرة».

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها فى الثامنة من مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ورغم أن الآلام التى اشتكى منها عبدالمنعم بسيطة ولا تدعو للقلق، وأن اللاعب سيشارك فى تدريبات فريقه بصفة عادية، إلا أن الجميع بدأ يفاضل بين عدد من الأسماء لتجهيزه ليكون بديلًا لعبدالمنعم فى حال عدم قدرته على المشاركة.

ويوجد على مقاعد البدلاء محمود متولى وياسر إبراهيم، العائد من الإصابة مؤخرًا، ويعد محمود متولى هو الأجهز فنيًا لمشاركته مع الفريق مؤخرًا فى أجزاء من بعض المباريات، كما شارك بصفة أساسية فى مباراة بلدية المحلة الأخيرة فى الدورى، والتى سبقت مباراة الذهاب بين الأهلى والترجى التونسى فى رادس.

قائمة الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى دورى الأبطال

حشد مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، 23 لاعبًا لمواجهة الترجى التونسى وهم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد أفشة، وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأحمدعبد القادر ورضا سليم وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا وأنتوني موديست ووسام أبوعلي.