الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مدحت العدل يرد على مطالبات اعتزال يحيى الفخراني بعد دوره في "عتبات البهجة"

الدكتور مدحت العدل
الدكتور مدحت العدل - عدسة: حسن مسعد

رد السيناريست مدحت العدل، على مطالبات البعض بإعتزال الفنان يحيي الفخراني الفن، بعد دوره في مسلسله الأخير "عتبات البهجة"، الذي عرض في دراما رمضان 2024.


وتابع العدل، في تصريحات تلفزيونية: "يحيى الفخراني نجم كبير وموهبته بتنضج نضج غير طبيعي والدور كان لايق عليه أوي ودايما بقول للفنانين أتعلموا منه وكلنا عارفين قيمته".


وأوضح، أن السوشيال ميديا أصبحت بها مشكلة حيث يتحكم فيها الكثير من بسطاء التعليم والثقافة وليس لديهم أراء وبالتالي نجد أن بعض الأشخاص تطالب بإعتزال يحيى الفخراني أو عادل إمام أو شيكابالا وشاهدنا ذلك مع صالح سليم والذي يقول ذلك يجب أن يشاهدوا دور يحييى الفخراني في العمل.


وأشار "العدل"، إلى أنه يتمنى التعاون مع الفنان كريم عبد العزيز، وشركة العدل تجرى وراء الفنان أو المخرج أو الكاتب الموهوب وعلى سبيل ذلك مسلسل فوق الشبهات كنا نجرى وراء الكاتب محمد رجاء لكي يقوم بكتابة العمل لأنه موهوب بجدارة.

 

واختتم: "أسهل حاجة في الحياة بقت تجيب الفلوس هي التمثيل والكورة فكل الناس متخيلة أنها بتعرف تمثل أو تلعب كورة واللي بيقول كده إحنا بنجيبه بس بنعملهم اختبارات".


صنّاع وأبطال مسلسل "عتبات البهجة" 

 

شارك في بطولة مسلسل  "عتبات البهجة" أمام النجم يحيى الفخراني، نخبة كبيرة من الفنانين، منهم جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، خالد شباط، وفاء صادق، مصطفى عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، علاء زينهم، علاء مرسي، بسنت أحمد أبوباشا، محسن منصور، حازم إيهاب، مراد فكري، صادق بوسي الشامي، محمود فايز، حمادة حسني، ليلى عزالعرب، محمد البكري، هشام إسماعيل، يوسف عثمان، والمسلسل مقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار مدحت العدل، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد الكمار، ومسلسل "عتبات البهجة" من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.

السيناريست مدحت العدل العدل مدحت العدل يحيي الفخرانى إعتزال الفنان يحيي الفخراني الفن عتبات البهجة دراما رمضان 2024

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