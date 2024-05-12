الأحد 12 مايو 2024
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فن

عماد صفوت: "الجمهور كان عايزنى أضع السم لغادة عبد الرازق بمسلسل صيد العقارب"

عماد صفوت
عماد صفوت

تلقى الفنان عماد صفوت ردود فعل مختلفة حول شخصية "شوقى" في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، الذى عرض في رمضان الماضى 2024، والذى لاقى نجاحأ كبيرًا وقت عرضه، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.


وأكد عماد صفوت، في بيان له، أن الجمهور يقابلونه في الشارع ويسألونه عن التحول في شخصيته ورفضه وضع السم لعايدة- غادة عبد الرازق مثلما طلب منه إسماعيل الغول- رياض الغول.


وبرر عماد صفوت أن الخير يجب أن ينتصر على الشر حتى في الدراما، حيث اقترحت على المؤلف وبطلة العمل، أن شوقى يجب أن يقدم رسالة إنسانية ضمن الأحداث حتى يعتدل عن الشر ويرفض فكرة الانتقام من عايدة، ولا يخضع إلى رغباته الدنيوية فقط، ووافقوا على الاقتراح، وقام المؤلف باهر دويدار بتعديل مسار شخصية شوقى؛ ليعود إلى عائلته ويعترف لغادة عبد الرازق بكل شيء ويصالحها، ويبدأ في صفحة جديدة مع عائلته.

 

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

الفنان عماد صفوت مسلسل صيد العقارب صيد العقارب رياض الخولي

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