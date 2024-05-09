الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"بحبك أنا".. بوسى تطرح أولى أغنياتها بموسم صيف 2024 (فيديو)

بوسي
بوسي

"أنا عايزك كدا تفضل واقف مكانك هنا قاعدة في قلبك متمكنا ما أنت وبس حبيبي أنا" بهذه الكلمات بدأت المطربة بوسي أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل أسم "بحبك أنا"، والتي طرحت منذ قليل عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وطرحت بوسي أغنية "بحبك أنا" على طريقة الفيديو كليب وأدت خلال مشاهد الأغنية عددا من الاستعراضات الراقصة التي تتناغم مع كلمات ولحن الأغنية وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير شيكو، وألحان تايسون، وتوزيع موسيقي الباور العالي- إسلام موزة.

تقول كلمات الأغنية: "أنا عايزك كدا تفضل واقف مكانك هنا قاعدة في قلبك متمكنا ما أنت وبس حبيبي أنا لاء مش مشكلة عادى نحل أي مسألة تيجى كدا هاجى كدا هافضل برضو أحبك أنا أنا أنا أنا بحبك أنا أنا هافضل أحبك أنا على الهادى بقى قلبي ياما شاف الشقي قافش ليه ما تفك بقي يلا نقضيها فرفشة معلش استوب حب الحب عليك التوب بقولك إيه أي لاف يو بقي مش كدا أهدى هى بتخلص وحدة وحدة مش بالعافية وبالمناهدة أيو ياعم بكلمك أنت ركزلي شوية عينى في عينك رايحة جاية مش هاسيبك من إيدي يا أبوقلب حنين أنا هاجى على كتفه وأميل أنا عين مشفتش راجل غيرك دا حبيبي مش قليل دا معلم وابن معلم كلمته عل الكل تعلم لو جابوا رجالت الدنيا طز في كله".

آخر أعمال بوسي الغنائية

وطرحت المطربة بوسي مطلع العام الجاري أغنية بعنوان "زيه تاني"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون بوسي في أغنية "زيه تاني" مع كل من الشاعر الغنائي حسام الديب، والملحن محمد مدين، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، وتقدم بوسي خلال الأغنية لون جديد ومختلف وتنتمى الأغنية إلى اللون الدرامي الحزين.

بحبك أنا بوسى المطربة بوسي يوتيوب أغنية “بحبك أنا” زيه تاني أغنية “زيه تاني”

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