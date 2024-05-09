صابر الرباعي لـ"الدستور": غيرت مفردات أغنية "الباشا" علشان المصريين

طرح النجم التونسي صابر الرباعي اليوم الخميس، أولى أغنياته ضمن موسم صيف 2024، بعنوان “أغنية الباشا” والتي قدمها للجمهور باللهجة المصرية وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومتختلف المنصات الغنائية.

وقال “الرباعي” إن أغنية الباشا عمل غنائي خفيف الظل ويدور في إطار شاب يتغزل في حبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، مشيرا إلى إنه قصد أن يقدم خلال الأغنية شكل جديد ومختلف عن الأغنيات الذي كان يقدمها من قبل.

وأضاف المطرب التونسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": قررت تغيير نوعية الأغاني التي أقدمها.. وقمت بتعديل مفردات أغنية “الباشا” حتي تتناسب مع الشارع المصري".

وتابع: “واثق ان الأغنية ستنال اعجاب الكثيرين”.

أغنية الباشا من كلمات الشاعر الغنائي محمد أبو نعمه وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وتقول كلمات الأغنية:

الباشا أبو ورده في خده بيمسي علي الحلوين

ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين

من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات

ده جمال واصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات

الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود

سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود

علي سنجة عشره وبارع

راسي في حتته وكبير لما بينزل في الشارع

آخر أعمال صابر الرباعي الغنائية

وطرح مؤخرا أحدث أغانيه عبر يوتيوب والتي تحمل اسم “الشياكة”، وهي من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: "الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحدة دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك".