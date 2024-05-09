صابر الرباعي يفتتح موسم أغنيات صيف 2024 بأغنية "الباشا" (فيديو)

طرح الفنان التونسي صابر الرباعي، مساء الخميس، أحداث أعماله الغنائية بعنوان “الباشا” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ويفتتح صابر الرباعي موسم أغنيات صيف 2024 بأغنية الباشا ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة عدد من الأغنيات المنفردة بشكل متتالي والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد أبو نعمه وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر.

كلمات أغنية الباشا

تقول كلمات الأغنية: “الباشا ابو وردة في خده بيمسي علي الحلوين ده جمال اصلي بتاع بلده وماشوفتش زيه اتنين من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات ده جمال واصل ومعدي ماهو برضه الناس مقامات الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود علي سنجة عشره وبارع راسي في حتته وكبير لما بينزل في الشارع تترص الناس طوابير للباشا للباشا تترص الناس طوابير الباشا ياناس متربي ع العز وع الاتيكيت ببصم وبقول بالعربي انا من قلبي اتشديت شبعان لف وبتسوح والباشا يا ناس تقلان ده انا من حيرتي وانا مروح بتلخبط في العنوان الباشا أما بيتكلم وكانه بيعزف عود سلمته وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود علي سنجة عشره وبارع راسي في حتته وكبير لما بينزل في الشارع تترص الناس طوابير للباشا للباشا تترص الناس طوابير”.

آخر أعمال صابر الرباعي الغنائية

وطرح مؤخرا أحدث أغانيه عبر يوتيوب والتي تحمل اسم “الشياكة”، وهي من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: "الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحدة دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك".