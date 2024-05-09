الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

صابر الرباعي يفتتح موسم أغنيات صيف 2024 بأغنية "الباشا" (فيديو)

صابر الرباعي
صابر الرباعي

طرح الفنان التونسي صابر الرباعي، مساء الخميس، أحداث أعماله الغنائية بعنوان “الباشا” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ويفتتح صابر الرباعي موسم أغنيات صيف 2024 بأغنية الباشا ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة عدد من الأغنيات المنفردة بشكل متتالي والأغنية من كلمات  الشاعر الغنائي محمد أبو نعمه وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر.

كلمات أغنية الباشا

تقول كلمات الأغنية: “الباشا ابو وردة في خده بيمسي علي الحلوين ده جمال اصلي بتاع بلده وماشوفتش زيه اتنين من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات ده جمال واصل ومعدي ماهو برضه الناس مقامات الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود علي سنجة عشره وبارع راسي في حتته وكبير لما بينزل في الشارع تترص الناس طوابير للباشا للباشا تترص الناس طوابير الباشا ياناس متربي ع العز وع الاتيكيت ببصم وبقول بالعربي انا من قلبي اتشديت شبعان لف وبتسوح والباشا يا ناس تقلان ده انا من حيرتي وانا مروح بتلخبط في العنوان الباشا أما بيتكلم وكانه بيعزف عود سلمته وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود علي سنجة عشره وبارع راسي في حتته وكبير لما بينزل في الشارع تترص الناس طوابير للباشا للباشا تترص الناس طوابير”.

"الباشا".. صابر الرباعي يطرح برومو أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

آخر أعمال صابر الرباعي الغنائية

وطرح مؤخرا أحدث أغانيه عبر يوتيوب والتي تحمل اسم “الشياكة”، وهي من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: "الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحدة دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك". 

النجم التونسي صابر الرباعي صابر الرباعي الباشا أغنية الباشا يوتيوب

مواد متعلقة

ناقد فنى لـ"الدستور": فيلم السرب يعكس الصورة الحقيقية لقوة الدولة المصرية

علي إدريس وبشرى: متحمسان لمشروع رقمنة تاريخ الفنانين

الإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة.. غدا

أيمن الشيوى على بوستر منفرد لمسلسل "دواعى سفر"

مجدى شطة بعد ترحيله للسجن: "يا رب ليه؟"

"أقسم بالله ما خيانة".. ياسمين عبدالعزيز باكية: أنا بعشق أحمد العوضى (فيديو)

حكيم عن مشاركته فى "ليالى مصر": مشروع لإسعاد كل المصريين

قبل عرضه بمهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمى لفيلم «شرق 12»

الأكثر قراءة

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

المعمل الجنائى يعاين حريقًا داخل قطعة أرض فى المهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين