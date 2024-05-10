الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الثلاثاء.. عرض أفلام خريجي المدرسة العربية للسينما بمركز الثقافة السينمائية

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما  برئاسة مدير التصوير دكتور حسين بكر يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو، مجموعة من أفلام خريجي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة  دكتور مني الصبان.

ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، يُناقش خلالها الأفلام مع خريجي المدرسة  والجمهور من محبي السينما.

جدير بالذكر أن التعاون بين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون  سوف يستمر خلال المرحلة القادمة وذلك طبقا لتوجيهات د. حسين بكر الداعمة للمواهب من الشباب.       

ويشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية  وتقام الفاعلية في تمام السادسة مساء بمركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني للجمهور العام ومحبي السينما.

كما يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية يعرض فيها فيلم "وكأنهم كانوا سينمائيين" للمخرج صلاح هاشم، والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة. فيلم "وكأنهم كانوا سينمائيين" سيناريو وإخراج صلاح هاشم، تصوير ومونتاج سامى لمع.

ويقدم الفيلم شهادات عن تاريخ السينما، ويبحث عن سحر السينما المصرية الخفى، الذى كان موجودا فى أفلامها الكلاسيكية القديمة، ويقدم الفيلم شهادات عن السينما المصرية على لسان الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير المصرى الكبير، والدكتور صبحى شفيق شيخ النقاد السينمائيين فى مصر والروائى والناقد السينمائى بكر الشرقاوى.

مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما حسين بكر الثقافة السينمائية المدرسة العربية للسينما والتليفزيون وكأنهم كانوا سينمائيين

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