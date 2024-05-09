عودة زمن الألبومات الغنائية لموسم الصيف بصوت إليسا وشيرين وتامر عاشور

تعيش سوق الموسيقى والغناء انتعاشة كبيرة تزامنًا مع بدء موسم الصيف، الذى تميز بالعودة إلى زمن طرح الألبومات الغنائية الكاملة من جديد، بعد أن اتجه العديد من نجوم الغناء إلى طرح أعمالهم بشكل منفرد «سينجل».

وأنهى تامر عاشور تسجيل عدد كبير من الأغنيات الجديدة، ضمن ألبومه الكامل، المقرر أن يبدأ فى طرح أغانيه نهاية مايو الجارى، بمعدل أغنية كل أسبوعين، ضمن خطة تسويقية يستهدف من ورائها البقاء رفقة جمهوره على مدار أشهر الصيف.

وتواصل شيرين عبدالوهاب تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة، التى تعود من خلالها بقوة إلى جمهورها بعد فترة من التوقف عن طرح أعمال جديدة، وذلك بالتعاون مع عدد من كبار صناع الموسيقى والغناء، بداية من الشاعر والملحن عزيز الشافعى، والشاعر تامر حسين، والموزع توما، والملحن محمد مدين.

وعلمت «الدستور» أن الأغنيات الجديدة التى تعمل عليها شيرين، فى الوقت الحالى، ستكون بمثابة ألبوم غنائى كامل، على أن تطرحها بشكل منفرد «سينجل» على فترات متتالية.

وانتهت كارول سماحة من تسجيل أغنيات ألبومها الغنائى الجديد بالكامل، المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة، ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور، ويتضمن أغانى بأكثر من لهجة.

ويستعد «أبو» لطرح ألبوم جديد تزامنًا مع الموسم الصيفى، يتنوع بين المقسوم والدراما والكلاسيك، ويضم ألوانًا موسيقية وغنائية مختلفة تمامًا عمَّا قدمه منذ بدايته الفنية.

وطرحت إليسا أحدث ألبوماتها الغنائية «أنا سكتين»، الذى تضمن 12 أغنية تعاونت فيها مع كبار صناع الموسيقى فى مصر والوطن العربى، من بينهم: محمد رحيم وعزيز الشافعى ونادر عبدالله ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم.

من الأغانى التى ضمها الألبوم الجديد: «بتمايل على الـBEAT، وأنا سكتين، وفرحانة معاك، وكلو وهم وحظى ضحكلى، والعقد والنظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حلالى، خوليو وفيروز».

وطرح رامى جمال ألبومًا غنائيًا كاملًا بعنوان: «خلينى أشوفك»، الذى تضمن ١٥ أغنية، من ضمنها: «خلينى أشوفك، وبقول وأكدب، وبضيع وقت، وفستانك أبيض، وشاهد الله، وأوقات، وقلبى خام، وعادى أنساك، وأنت مين، وأهو وسوء تفاهم، وقولى آه، وذكريات هوانا»، والتى لاقت ردود فعل قوية من قبل الجمهورين المصرى والعربى، وتصدرت «ترند» موقع «يوتيوب» لعدة أسابيع.