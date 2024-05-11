عنبة ينجو من حادث سير ويعلق: "الحمد لله سترت"

نجا المطرب والممثل مصطفى عنبة من حادث سير بعد أن حدث تمزق شديد في "كاوتش" سيارته، والذي كان سيتسبب في حادث كبير.

عنبة ينجو من حادث سير

ونشر مصطفى عنبة، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه شكل "كاوتش" سيارته، معلقًا: "الحمد لله سترت.. الحمد لله على كل شىء".

وتحدث عنبة، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، عن الحسد ومدى تأثيره في حياته، وقال: "أنا بخاف من الحسد جدًا وده لأن نجمى خفيف لكنى أذكر الله دائمًا حتى يحصنى من شر العين".

آخر أعمال عنبة الغنائية

وطرح المطرب عنبة، رفقة المطرب مسلم، أغنية جديدة على طريقة الدويتو تحمل اسم "أولاد مسك"، من كلمات مسلم وحازم إكس وألحان وتوزيع مسلم.

وتقول كلمات الأغنية: "سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة، لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها، عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا، كله مظبوط ع الظبطة نحضر ناخد اللقطة يوجد فكة والأخضر عارف إني جامد أوي مزعلك اعمل محضر، أي مكان ندخل فيه يبقى عملنا دعاية ليه خمسة علينا من العين مهما تشب مش هتجيب، لو اتقمصت وزعلت فجأة رن علي فجأة خليه يراضيك، النية غامقة سودة نسكويك يا ميكس نايتي على بسكويت، هل تعلم إنك طلعت هلس وأنا عم جيل أجيال معاليك، ياللي إنت عندك وفيك وفيك عمال تدلدق العيب ماليك، سيبك أنا كدا كدا فوقكوا جمداني يلغي وجودكوا جمداني دا معطلكو تحسني زي اللقمة في زوركو، متجوش تدوني نصايح وإنتو تاريخكوا فضايح اقطع منكوا شرايح واخد اللي جي واللي رايح".