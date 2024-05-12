ناقد فني لـ"الدستور": تكاتف الدولة بجميع مؤسساتها لتقديم فيلم "السرب" مهم للغاية

تحدث الناقد الفني رامي المتولي عن أهمية فيلم “السرب” المعروض حاليا بدور العرض السينمائي ويخوض بطولته النجم أحمد السقا وعدد من نجوم الفن.

وقال رامي المتولي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن تكاتف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لتقديم الأعمال الوطنية للجمهور مهم للغاية خاصة وأن الأعمال الحربية تتطلب دعما كبيرا لتنفيذها وخروجها بالشكل اللائق بالتاريخ الحقيقي الذي يناقشه العمل وبالصورة التي تنافس الأعمال العالمية.

وأضاف أن الاحتياج إلى الأعمال الوطنية هى ضرورة ومطلب متكرر، حتى ولو كانت عن أحداث وقعت فى التاريخ الحديث، لأن وجود هذه الأحداث فى عمل درامي يرسخ إلى حد كبير بطولات القوات المسلحة المصرية وحجم الضغوط التى وقعت على عاتق هذه المؤسسة الوطنية وتصديها للإرهاب بكل أشكالها وفى الوقت ذاته الحفاظ على كرامة المواطن المصري كما الحال فى فيلم "السرب"، كما تحفظ الرواية الرسمية للأحداث فى شكل قابل للتعاطى معه على فترات زمنية طويلة ليتحول الفيلم أو المسلسل إلى وثيقة تاريخية.

وتابع أن طرح الفيلم بسينما الشعب أمر هام للغاية بجانب طرحه بالسينمات الخاصة ليجعل هناك فرصة قوية لمشاهدة العمل من جميع فئات المجتمع في ظل ارتفاع أسعار تذاكر السينمات، مشيدا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الثقافة في تطور قصور الثقافة الذي شاهدناه السنوات الأخيرة.

ويشارك في بطولة فيلم السرب نخبة كبيرة من نجوم الفن وهم كل من النجم أحمد السقا بدور على المصري، الذي يقدم دورا في عمق الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يشاركون في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي يقدم دور مقدم طيار رفاعي، والفنان أحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبدالمغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس، ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي.

والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.