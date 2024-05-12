الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ناقد فني لـ"الدستور": تكاتف الدولة بجميع مؤسساتها لتقديم فيلم "السرب" مهم للغاية

فيلم السرب
فيلم السرب

تحدث الناقد الفني رامي المتولي عن أهمية فيلم “السرب” المعروض حاليا بدور العرض السينمائي ويخوض بطولته النجم أحمد السقا وعدد من نجوم الفن.

 

وقال رامي المتولي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن تكاتف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لتقديم الأعمال الوطنية للجمهور مهم للغاية خاصة وأن الأعمال الحربية تتطلب دعما كبيرا لتنفيذها وخروجها بالشكل اللائق بالتاريخ الحقيقي الذي يناقشه العمل وبالصورة التي تنافس الأعمال العالمية.

 

وأضاف أن الاحتياج إلى الأعمال الوطنية هى ضرورة ومطلب متكرر، حتى ولو كانت عن أحداث وقعت فى التاريخ الحديث، لأن وجود هذه الأحداث فى عمل درامي يرسخ إلى حد كبير بطولات القوات المسلحة المصرية وحجم الضغوط التى وقعت على عاتق هذه المؤسسة الوطنية وتصديها للإرهاب بكل أشكالها وفى الوقت ذاته الحفاظ على كرامة المواطن المصري كما الحال فى فيلم "السرب"، كما تحفظ الرواية الرسمية للأحداث فى شكل قابل للتعاطى معه على فترات زمنية طويلة ليتحول الفيلم أو المسلسل إلى وثيقة تاريخية.

 

وتابع أن طرح الفيلم بسينما الشعب أمر هام للغاية بجانب طرحه بالسينمات الخاصة ليجعل هناك فرصة قوية لمشاهدة العمل من جميع فئات المجتمع في ظل ارتفاع أسعار تذاكر السينمات، مشيدا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الثقافة في تطور قصور الثقافة الذي شاهدناه السنوات الأخيرة.

 

ويشارك في بطولة فيلم السرب نخبة كبيرة من نجوم الفن وهم كل من النجم أحمد السقا بدور على المصري، الذي يقدم دورا في عمق الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يشاركون في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي يقدم دور مقدم طيار رفاعي،  والفنان أحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبدالمغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس، ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي.

 

والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

الناقد الفني رامي المتولي رامي المتولي السرب فيلم “السرب” أحمد السقا الدستور فيلم السرب ينرجي فيلمز

مواد متعلقة

عنبة ينجو من حادث سير ويعلق: "الحمد لله سترت"

كوكبة من نجوم الفن يُشاركون فى عزاء والدة كريم عبدالعزيز

الثلاثاء.. عرض أفلام خريجي المدرسة العربية للسينما بمركز الثقافة السينمائية

عودة زمن الألبومات الغنائية لموسم الصيف بصوت إليسا وشيرين وتامر عاشور

"بحبك أنا".. بوسى تطرح أولى أغنياتها بموسم صيف 2024 (فيديو)

صابر الرباعي لـ"الدستور": غيرت مفردات أغنية "الباشا" علشان المصريين

رجاء وقلوب حمراء.. بماذا رد أحمد العوضى على "عشق" ياسمين عبدالعزيز؟

صابر الرباعي يفتتح موسم أغنيات صيف 2024 بأغنية "الباشا" (فيديو)

الأكثر قراءة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

قرار قضائي بشأن زوج الإعلامية أميرة أبو شنب بتهمة عقر كلبه مدير بنك

بعد مشاركة زعيمهم في افتتاح مسجد السيدة زينب.. مَن هم البهرة ولماذا يهتمون بترميم مساجد آل البيت؟

سعر تذكرة طيران الحج 2024.. أسعار الحج السياحي 2024/1445

بعد وفاته في حادث بالقليوبية.. أسرار نجاح أصغر مستثمر ومربي نعام في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب