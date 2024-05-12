صلاح عبدالله ساخرًا: لو الزمالك ماخدش الكونفيدرالية هبطل ألعب كورة

تمنى النجم صلاح عبدالله فوز فريق الزمالك لكرة القدم في مباراته مساء اليوم ضد فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة كاريكاتيرية له وهو مرتد زي نادي الزمالك وعلق قائلًا: “الكونفيدرالية ليا.. يازملكاوية ليا فرحوا قلبي.. متعوا عينيا أوفياء للأبد ولكن لو ماخدنهاش هبطل ألعب كورة”.

يخوض فريق الزمالك المصري، مساء اليوم الأحد، مواجهة صعبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. تقام المباراة على ملعب البلدي بمدينة بركان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

يسعى كل من الزمالك ونهضة بركان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تسهل مهمتهما في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة الأسبوع المقبل.

وتأهل الزمالك إلى نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة فريق دريمز الغاني، ذهابا وإيابا، بنتيجة (0/3)، بينما أقصى فريق نهضة بركان نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراة الزمالك اليوم ونهضة بركان

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية اليوم، حيث من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب.

ويملك الزمالك خبرة أكبر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سبق له التتويج باللقب عام 2019. بينما يعتمد نهضة بركان على مدربه التونسي معين الشعباني الذي يعرف جيدًا نقاط قوة وضعف الزمالك.

طاقم حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان

يضم طاقم تحكيم مباراة الزمالك ونهضة بركان كلًا من الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو حكم ساحة ويسانده كل من الحكام جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار من نفس الجنسية كحكام مساعدين بالإضافة إلى باسيفيك ندابيها كحكم رابع.

أما عن تقنية الفيديو فيكون عليها الحكم التونسي هيثم قيراط، ويُساعده توم أبونجيل من جنوب إفريقيا.

