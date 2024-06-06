كيف حاول "سفاح التجمع" تضليل جهات التحقيق؟.. مصادر تكشف التفاصيل

أكد مصدر طبي أن نيابة بورسعيد الكلية أحالت المدعو "كريم.م" المعروف إعلاميا بـ"سفاح التجمع" إلى مديرية الصحة للكشف على سلامة قواه العقلية.

يدعي المرض النفسي

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن سفاح التجمع كان يدّعي المرض النفسي خلال التحقيقات، وحاول تضليل جهات التحقيق من خلال الاعتراف ببعض جرائمه ثم إنكارها.

وأضاف أن المتهم كان يروي قصصا مختلفة ولا يستقر على أقواله أمام جهات التحقيق، كما اعترف ببعض الجرائم وعاد لينكرها.

وأكد المصدر أن الكشف الطبي وتقرير الطبيب أكد أنه لا يعاني من أي أمراض عقلية وأنه في كاملة أهليته وما يفعله هو تلاعب أمام جهات التحقيق من أجل محاولة إسقاط التهم عنه.

نتيجة تقرير اللجنة الطب النفسي بشأن الحالة النفسية

وأكد المصدر أن التقرير كشف أن المتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، شخص طبيعي ولا يُعاني من أي أمراض نفسية.

وأدلى المتهم أمام جهات التحقيق اعترافات تفصيلية بجرائمه، مؤكد أن لمواقع الدارك ويب دورا كبيرا في جرائمة لكونه اعتاد مشاهدة المشاهد السادية عليه، مشيرا إلي أنه استعان بكاميرات مجهزة وكاميرات 4K لتصوير مقاطع الفيديو التي ضبطت حوزته للضحايا اللاتي كان يعاشرهن بعد موتهن إثر تعذيبهن عقب ممارسة الجنس السادي معهن في منزله داخل غرفة معزولة الصوت ومجهزة مسبقا لذلك الغرض وأيضا بها كاميرات ترصد كل ما يحدث.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين أخريين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.